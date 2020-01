Judy: la candidata all'Oscar Renée Zellweger nella prima clip ufficiale del film

News Cinema

Renée Zellweger, candidata al Premio Oscar 2020 come migliore attrice protagonista, è Judy Garland nel film biografico diretto da Rupert Goold, al cinema dal 30 gennaio. Ecco la prima clip ufficiale in italiano del film Judy.

Arriverà nei cinema italiani il giovedì 30 gennaio, Judy, il film diretto da Rupert Goold, con una straordinaria Renée Zellweger nei panni dell'iconica Judy Garland, interpretazione per la quale l'attrice americana è stata candidata all'Oscar 2020 come migliore attrice protagonista.

Diretto dal regista britannico Rupert Goold, è basato sul dramma teatrale "End of the Rainbow" di Peter Quilter, che racconta delle ultime apparizioni pubbliche della Garland: nel dicembre del 1968, la diva accettò infatti di tenere a Londra una serie di concerti tutto esaurito al celebre night club "Talk of the Town", per una durata di cinque settimane.

Il film è dunque incentrato sugli ultimi anni di vita della grande attrice e cantante (morta a soli 47 anni il 22 giungo del 1969): le battaglie con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra.



