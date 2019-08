Judy: in esclusiva il poster italiano del film biografico su Judy Garland

News Cinema

Gli ultimi giorni di vita della leggendaria e infelice cantante e attrice arrivano sullo schermo a Natale con l'incredibile interpretazione di Renée Zellweger.

Se c'è stata un'artista che con la sua voce e la sua personalità ha segnato la storia del cinema e della musica, una stella che ha brillato con la massima intensità durante la sua breve vita, è stata sicuramente Judy Garland. Entrata poco più che bambina in uno star-system che triturava senza pietà le sue redditizie creature, conquistò il pubblico con una serie di pimpanti musical giovanili in bianco e nero al fianco di Mickey Rooney, prima di esplodere in tutto il suo talento nel Mago di Oz di Victor Fleming, nel 1939, all'età di sedici anni. Ma pochi sapevano che gli Studios per cui lavorava le avevano creato danni irreversibili, costringendola a dimagrire, sottoponendola a "miglioramenti" estetici e soprattutto a una dieta di anfetamine (per lavorare a ritmi elevatissimi) e sonniferi.

Da adulta, Judy Garland, fragile e sensibile, aggiunse l'alcool e una serie di matrimoni infelici a questo cocktail esplosivo e nel 1969, a soli 47 anni, si addormentò per sempre sul suolo inglese, lasciando orfana la figlia Liza Minnelli, dopo una serie di recital sold out. A questa straordinaria e infelice performer, candidata a due premi Oscar per È nata una stella e Vincitori e vinti (ma vinse solo quello giovanile, appositamente creato, per Il mago di Oz) è dedicato il biopic Judy, che arriverà in Italia a Natale grazie a Notorious Pictures.

A interpretare la Garland nel film di Rupert Goold è il il premio Oscar Renée Zelleweger, in una performance da brivido che potrebbe portarla di nuovo sul podio. "Ho pensato che fosse una grande opportunità”, ha dichiarato l’attrice. “Avevo la possibilità di esplorare a fondo il lato della vita di un’artista che in pochi conoscono. Sappiamo tutti i traguardi che Judy ha raggiunto durante la sua carriera, ma quanto le è costato tutto ciò e che effetto ha avuto sulla sua vita privata?”.

In attesa di vedere e ascoltare Judy, che arriva al cinema nell’anno del 50° anniversario della morte della Garland e nell’anno dell’80° anniversario dell’uscita de Il Mago di Oz, vi presentiamo in esclusiva il bellissimo poster italiano.





Questa la sinossi ufficiale:

Judy racconta l’ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar® e Golden Globe, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera.