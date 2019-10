Judy & Punch: il trailer originale del film con Mia Wasikowska diretto dall’esordiente australiana Mirrah Foulkes

News Cinema

Una storia originale in costume ambientata nel mondo del teatro delle marionette.

Un film in costume, si intitola Judy & Punch, in cui altrettanto in costume si aggirano anche le creature che il protagonista fa muovere con maestria: delle marionette.

Un trailer, che vi presentiamo qui in fondo, ci permette di vedere come Punch, il burattinaio (Damon Herriman), abbia un rapporto problematico con la bottiglia, ami creare storie sanguinarie di amore e vendetta per i suoi spettacoli, che però a un certo punto sembrano sconfinare nella sua vita domestica con la moglie (Mia Wasikowska) e figlio.

Non sembrano mancare originalità e bizzarria a questo esordio dell’attrice australiana Mirrah Foulkes, recentemente anche in The Crown, presentato allo scorso Sundance Film Festival. Un film, Judy & Punch, che ci incuriosisce e uscirà nel Regno Unito a metà novembre.

Eccovi il trailer originale.