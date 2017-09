Judi Dench sarà diretta (ancora) da Kenneth Branagh in Artemis Fowl

Judi Dench sta per entrare nel cast di Artemis Fowl, produzione Disney che sarà scritta dal commediografo irlandese Conor McPherson ma soprattutto diretta dal grande Kenneth Branagh. Il progetto rappresenta l’adattamento cinematografico dei primi due degli otto libri per bambini scritti da Eoin Colfer. Protagonista della serie è appunto Artemis, piccolo milionario con una mente geniale e una predisposizione innata…per il crimine.

Iniziati nel 2001, i libri hanno venduto in tutto il mondo ben ventuno milioni di copie e sono stati tradotti in addirittura quarantaquattro lingue. La trama principale del film vedrà Artemis che, per salvare la propria famiglia, è costretto a rapire nientemeno che una fatina. I problemi arrivano quando l’esserino si rivela essere molto più agguerrito e pericoloso dell’immagine indifesa e gentile che tutti siamo abituati ad amare…

Oltre che ovviamente a teatro la Dench e Branagh hanno già lavorato insieme a tre film: Enrico V, Hamlet e il prossimo, attesissimo Assassinio sull’Orient Express. Judi ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1998 per Shakespeare in Love, mentre Kenneth non ne ha ancora ottenuto uno pur essendo riuscito a venir candidato in ben quattro categorie differenti: regia (Enrico V), sceneggiatura (Hamlet), attore protagonista (ancora Enrico V) e attore non protagonista (My Week with Marilyn).