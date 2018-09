Judi Dench in difesa di Kevin Spacey

Che fine ha fatto Kevin Spacey? Se lo chiedono in molti sinceri ammiratori del suo talento. Tagliato (e sostituito) da Tutti i soldi del mondo, licenziato da House of Cards, allontanato dai set non appena si sono affacciate denunce presunte e/o reali sul suo comportamento da molestatore, manca comunque moltissimo come attore (e, al momento, nessun procedimento legale risulta aperto contro di lui). Ovviamente nessuno ne giustifica gli eccessi, ma il talento non si giudica mai dal carattere e dalle azioni della persona che lo possiede. Il fatto che Caravaggio fosse anche un assassino non significa che non fosse un genio e che non dobbiamo ammirarne le opere.

In favore di Spacey si è espressa adesso la veterana attrice Dame Judi Dench, vera e propria istituzione del cinema britannico e mondiale, durante una conferenza stampa al festival di San Sebastian, dove riceverà il prestigioso premio Donostia. "Non posso approvare in alcun modo il fatto che, qualsiasi cosa abbia fatto, lo si cominci a togliere dai film" - ha dichiarato - Faremo quello che è successo quando è stato sostituito da Christopher Plummer? Lo faremo per tutta la storia? Andremo indietro nel tempo e taglieremo tutti queli che si sono comportati male, hanno infranto la legge o hanno commesso qualche tipo di crimine? Li cancelleremo dalla nostra storia? Non so".

Riferendosi ai fatti contestati, Judi Dench ha aggiunto "Non conosco lo stato delle cose, ma tuttavia lui è, ed è sempre stato, un attore davvero meraviglioso" riferendosi a lui come a un "caro amico" e concludendo con "non riesco a immaginare cosa stia facendo".

Interpretando, secondo noi, il pensiero di molti che sognano un suo ritorno sulle scene.

Judi Dench ha anche ricordato la delicatezza, la vicinanza e il conforto che le ha offerto Kevin Spacey sul set di The Shipping News (foto), quando lei aveva appena perso il marito.