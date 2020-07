Judi Dench a sorpresa: “Tik Tok mi ha salvato la vita”

News Cinema

Sorprendente passatempo in famiglia per la grande attrice britannica che ha superato le complessità e la noia della quarantena con il social del momento per i più giovani.

Judi Dench ha una sua tecnica per non provare noia durante la quarantena, deve ringraziare Tik Tok, che le avrebbe addirittura salvato la vita. Almeno è quanto ha dichiarato la 85enne attrice britannica vincitrice dell’Oscar per Shakespeare in Love alla tv Channel 4. Ha detto che quando aveva difficoltà a sostenere i tempi dilatati del lockdown interveniva il nipote, Sam Williams, a ridarle il sorriso facendole scoprire il social più trendy fra i più giovani. Addirittura ha potuto divertirsi con alcune coreografie da eseguire con il nipote per vincere la noia, come potete vedere in un video qui sotto.

“Mi salvato la vita!”, ha detto la Dench con un gran sorriso. “Non conoscevo Tik Tok, è mio nipote Sam che si occupa della parte tecnica e che ha tutte queste buone idee. È anche piuttosto severo, mi ha spinto a fare dei balletti, mi sono allenata per imparare i movimenti, cosa che non mi veniva naturale! Mi fa bene, sono entusiasta di passare così il tempo con lui. Capita di svegliarsi e di chiedersi che giorno sia, qualche volta anche che mese. Ti domandi cosa poter fare oggi.“

Passando a qualcosa di più serio, nel corso dell’intervista la Dench ha parlato della sua preoccupazione per gli artisti che soffrono la chiusura delle sale di spettacolo, dei cinema e chiede di salvare i luoghi culturali. “È la mia passione, non posso immaginare la Grand Bretagna senza il suo patrimonio artistico”.