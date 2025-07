Judge Dredd, Taika Waititi al lavoro su un nuovo universo cinematografico

News Cinema

Dopo Thor e Marvel, Taika Waititi si starebbe occupando di un nuovo universo cinematografico: il regista dirigerà un nuovo film sul Giudice Dredd.

Tra i registi più popolari del momento in quel di Hollywood è impossibile non menzionare Taika Waititi. Negli ultimi anni ha diretto film come Thor: Ragnarok (2017), Jojo Rabbit (2019) e Thor: Love and Thunder (2022), scegliendo poi di fare un passo indietro dall’universo Marvel per concentrarsi su nuove opportunità. Ed è recentissimo l’annuncio che coinvolgerebbe l’acclamato regista nel rilancio del Giudice Dredd sul grande schermo.

Giudice Dredd, Taika Waititi al lavoro su un nuovo film

Il Giudice Dredd ha già avuto la sua occasione sullo schermo e, dopo due live action e diversi progetti, è la volta anche di Taika Waititi. Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, il regista si occuperà del prossimo film dedicato al personaggio in questione partendo da una sceneggiatura di Drew Pearce (The Fall Guy). Con la produzione di Chris Kingsley, Jason Kingsley, Ben Smith, Roy Lee, Jeremy Platt, Natalie Viscuso e lo stesso Pearce, il prossimo progetto sul Giudice Dredd al momento risulta ben protetto dal segreto. Non è chiaro, infatti, quale trama affronterà ma, stando alle anticipazioni del magazine, la storia trarrà “maggiormente ispirazione dai fumetti rispetto alle precedenti versioni per il grande schermo”.

Secondo alcune fonti, sia Taika Waititi che Drew Pearce sono cresciuti leggendo i fumetti del Giudice Dredd ed essendo anche amici da tanto tempo hanno cercato di individuare un progetto comune, scelta poi ricaduta proprio sul violento personaggio dei fumetti nato verso la fine degli Anni ’70 per mano di John Wagner e del disegnatore Carlos Ezquerra. Dredd è stato introdotto come un agente di polizia che opera nella cupa metropoli di Mega-City One. Essendo ambientata in un futuro incerto, la storia offre ad alcuni membri del corpo di polizia la possibilità di essere parte della Giuria. Questi agenti dispongono quindi di poteri della polizia, ma anche di procuratore, di giuria e di giudici così da poter arrestare, giudicare e persino giustiziare criminali sul posto. Secondo The Hollywood Reporter, il progetto di Taika Waititi tenterà di evidenziare il black humor dei fumetti e dovrebbe lanciare un universo più ampio del Giudice Dredd “che potrebbe essere esplorato con altri film e serie TV su diverse piattaforme”. L’obiettivo è quindi quello di impostare un universo interconnesso da ampliare poi in futuro.