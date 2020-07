Jude Law sarà Capitan Uncino nella nuova versione Disney in live action Peter Pan & Wendy

News Cinema

Una nuova versione di Peter Pan è in preparazione per la Disney, rigorosamente in live action, in cui Jude Law dovrebbe interpretare Capitan Uncino.

Grandi novità sull’isola che non c’è. Jude Law è in trattative per interpretare il ruolo di Capitan Uncino nella nuova versione Disney in live action del classico per ragazzi, dal titolo Peter Pan & Wendy. Dietro la macchina da presa ci sarà il regista de Il drago invisibile, David Lowery, che ha anche scritto la sceneggiatura in coppia con Toby Halbrooks, mentre a produrre ci penserà Jim Whitaker.

Per la Disney un’attesa riedizione dopo il classico d’animazione del 1953, che rimane l’adattamento di maggior successo del romanzo di J.M. Barrie su Peter Pan, il ragazzo che non voleva invecchiare e i bambini che portò fino al magico mondo di Neverland, l’isola che non c’è. Nel corso degli anni sono state varie le nuove versioni, nessuna delle quali di successo almeno al botteghino. Su tutte Hook di Steven Spielberg e Pan di Joe Wright.

Vedremo cosa succederà con questo nuovo tentativo di matrice Disney, in cui Law dovrebbe raccogliere il testimone da autorevoli Capitan Uncino del passato come Dustin Hoffman e Jason Isaacs. Il progetto dovrebbe essere previsto, per fortuna, per la sala, non in uscita direttamente in streaming.