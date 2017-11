Jude Law in Captain Marvel, insieme a Brie Larson e Samuel L. Jackson

Captain Marvel dovrebbe aver trovato il suo co-protagonista maschile in Jude Law. L'attore raggiungerà Brie Larson, Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn nel nuovo cinecomic della Marvel che sarà diretto da Anna Boden e Ryan Fleck.

Jude Law interpreterà il ruolo del dottor Walter Lawson, una sorta di mentore del personaggio principale di Carol Danvers una volta che la donna acquisisce i poteri che la rendono una supereroina. Nei fumetti il Captain Marvel originale - un guerriero Kree conosciuto con il nome di Mar-Vell) aveva scelto l'ideantità del dottor Lawson per nascondersi sulla Terra. Lo stesso succederà nell'adattamento cinematografico, e Law dunque avrà il doppio ruolo.

Ambientato negli anni '90, Captain Marvel vedrà il nostro pianeta minacciato dall'invasione aliena dei Skrulls, il cui capo sarà Ben Mendelsohn. Il primo draft della sceneggiatura è stato scritto da Meg LeFauve (Inside Out) e Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy), mentre Geneva Robertson-Dworet ha redatto l'ultimo. Le riprese cominceranno il prossimo anno in California, mentre l'uscita in sala è prevista per l'8 marzo 2019.

Recentemente visto nella serie TV The Young Pope di Paolo Sorrentino e al cinema con lo sfortunato (ma valevole) King Arthur di Guy Ritchie, Jude Law sarà anche il mitico Albus Silente in Animali fantastici 2: I crimini di Grindenwald. Ecco la prima foto del progetto.