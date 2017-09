Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber e Rebecca Hall nel prossimo film di Woody Allen

Il nuovo film di Woody Allen - per intenderci quello ancora senza titolo dopo l'imminente Wonder Wheel - sta mettendo insieme un cast di enorme spessore: Jude Law, Liev Schreiber, Diego Luna, Rebecca Hall, Annaleigh Ashford, Will Rogers e Kelly Rohrbach hanno infatti raggiunto i già annunciati Timothée Chalamet, Elle Fanning e Selena Gomez. Per tutti è la prima collaborazione con il grande autore newyorkese.

Oltre al titolo è ancora sconosciuta anche la trama del prossimo progetto. Si sa però per certo che lo produrrà Amazon Studios, che sta ormai sviluppando una collaborazione continuativa con Woody Allen. Sia Café Society che la serie TV Crisis in Six Scenes erano stati infatti acquisiti da Amazon.

Tornando a Wonder Wheel, è stato annunciato che sarà il film di chiusura del prossimo New York Film festival. Come già noto questo film è ambientato nella New York degli anni '50 e vede tra gli attori principali Justin Timberlake e Kate Winslet.

Vincitore di un Oscar alla regia (Io e Annie) e tre per la sceneggiatura (Io e Annie, Hannah e le sue sorelle, Midnight in Paris), Woody Allen ha esordito dietro la macchina da presa nel lontano 1969 con Prendi i soldi e scappa.