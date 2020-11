Judd Apatow prepara per Netflix una commedia su attori durante la pandemia

News Cinema

Dopo il bell'exploit di Il re di Staten Island, Judd Apatow torna alla regia realizzando per Netflix una commedia sulla pandemia.

Se non avete visto Il re di Staten Island, l'ultimo film diretto da Judd Apatow, vi consigliamo caldamente di recuperarlo, visto che dimostra tutta la maturità di un regista di commedie che abbiamo sempre apprezzato, perché che hanno molto di più, all'interno, di occasioni di facile ilarità. Apatow ha scelto adesso un nuovo progetto, il primo che realizzerà per Netflix: una commedia che riguarda il covid e il dramma che stiamo vivendo tutti.

La storia è incentrata su un gruppo di attori e attrici che si trovano in quarantena a New York mentte girano un film duirante una pandemia.

Per ora c'è solo l'idea di base e non esiste ancora una sceneggiatura o attori collegati al progetto che ci sembra, però, davvero nelle corde delle commedie intelligenti di Judd Apatow, che oltre a dirigerlo lo scriverà assieme a Pam Brady e lo produrrà. Dato il tema, pare che Netflix voglia metterlo in cantiere il prima possibile e con un cast di primo piano.