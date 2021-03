Judas and the Black Messiah in esclusiva digitale dal 9 aprile - Guarda il trailer italiano del film

News Cinema

Candidato a sei premi Oscar, tra cui quello per il miglior film, Judas and the Black Messiah è diretto da Shaka King e racconta la storia del gruppo radicale delle Black Panthers. Sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme.

Con sei candidature, Judas and the Black Messiah è uno dei grandi protagonisti della corsa agli Oscar 2021. Scritto e diretto da Shaka King, al suo esordio con un lungometraggio per una major, il film racconta la storia del gruppo radicale delle Black Panthers attraverso la ricostruzione un fatto realmente accaduto: il tradimento di uno dei leader del gruppo per mano di un informatore dell'FBI che si era infiltrato nell'organizzazione

Judas and the Black Messiah debutterà in Italia in esclusiva digitale il 9 aprile, quando sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme. Questo è il trailer italiano del film:



Judas and the Black Messiah: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Judas and the Black Messiah è nominato agli Oscar come miglior film, miglior attore non protagonista (il Daniel Kaluuya di Scappa - Get Out, che per questo film ha già portato a casa un Golden Globe, e il bravissimo LaKeith Stanfield), miglior fotografia (Sean Bobbitt), miglior canzone originale (“Fight For You,” musica di H.E.R. e Dernst Emilie II, testo di H.E.R. e Tiara Thomas) e miglior sceneggiatura originale (di Will Berson & Shaka King, dal soggetto di Will Berson & Shaka King e Kenny Lucas & Keith Lucas).

Questa la trama ufficiale del film:



L’informatore dell’FBI William O’Neal (LaKeith Stanfield), è infiltrato nel partito delle Black Panther dell’Illinois con l’incarico di tenere d’occhio il loro carismatico leader, il Presidente Fred Hampton (Daniel Kaluuya). Ladro di professione, O’Neal sembra divertirsi a correre il rischio di manipolare sia i suoi compagni che il suo “supervisore”, l’Agente Speciale Roy Mitchell (Jesse Plemons). L’influenza politica di Hampton è in forte ascesa proprio quando incontra e si innamora della sua compagna di rivoluzione Deborah Johnson (Dominique Fishback). Nel frattempo, nella mente di O’Neal prende vita un dilemma. Si allineerà alle forze benevole? O contribuirà ad affossare Hampton e Le Pantere con ogni mezzo, come comanda il Direttore dell’FBI J. Edgar Hoover (Martin Sheen)?