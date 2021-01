Judas and The Black Messiah: il nuovo trailer del film sulle Pantere Nere

News Cinema

Lakeith Stanfield e Daniel Kaluuya, che hanno già lavorato insieme in Scappa - Get Out, si confrontano drammaticamente in Judas and The Black Messiah, film sul movimento delle Pantere Nere, di cui è uscito un nuovo trailer.

Judas and The Black Messiah di Shaka King è uno dei film che aspettiamo di più, per una serie di motivi, che vi elenchiamo grazie all'uscita del secondo trailer: il cast principale vede, affiancati e contrapposti, due giovani e bravissimi attori come l'inglese Daniel Kaluuya (il Messia nero) e l'americano Lakeith Stanfield (Giuda), che avevamo già visto insieme in Scappa - Get Out, assieme a Jesse Plemons (il viscido agente dell'FBI) e al grande Martin Sheen. Poi per la storia, ispirata a fatti realmente accaduti e che vi riassumiamo qua.

Siamo nel 1968, quando la protesta nera per i diritti civili si accende ed è divisa tra movimenti pacifici e non. Un giovane e carismatico attivista, Fred Hampton (Kaluuya) diventa capo della sezione delle Pantere Nere nell'Illinois, che si contrappone alla violenza della polizia nei confronti degli afroamericani. La sua battaglia finisce sotto indagine da parte del governo americano, e quando William O' Neil (Stanfield) si mette nei guai con la polizia, l'FBI gli offre l'immunità a patto che si infiltri nell'organizzazione e fornisca informazioni su Hampton. O'Neal accetta e diventa un combattente all'interno del partito, ma vive nella paura di essere scoperto, man mano che ottiene posizioni sempre più di rilievo. La sua angoscia nasce anche dal cogliere la verità dell'appassionato messaggio del suo leader, di cui è costretto a essere il Giuda.

La sceneggiatura di Judah and The Black Messiah è scritta da Shaka King assieme a Will Berson mentre Ryan Coogler è il produttore. Non sappiamo ancora come e quando verrà distribuito, ma ci auguriamo di vederlo presto.