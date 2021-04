Judas and the Black Messiah, i primi 10 minuti gratis del film candidato agli Oscar

News Cinema

Da oggi disponibile sulle principali piattaforme di streaming, Judas and the Black Messiah, pluricandidato agli Oscar, si mostra nei primi 10 minuti, resi disponibili gratuitamente su YouTube.

È disponibile da oggi in streaming sulle principali piattaforme Judas and the Black Messiah di Shaka King, film candidato a sei premi Oscar: è possibile vedere gratis su YouTube i primi 10 minuti del lungometraggio interpretato da LaKeith Stanfield, Daniel Kaluuya, Jesse Plemons e Dominique Fishback, concentrato sulle tensioni razziali e il movimento delle Pantere Nere negli Stati Uniti nella fine degli anni Sessanta. Il film si può acquistare o noleggiare con la formula del noleggio premium, nata per sopperire negli ultimi tempi al protrarsi della chiusura delle sale.

La storia di Judas and the Black Messiah si concentra sul ladro William O’Neal (LaKeith Stanfield), costretto dall'agente speciale Roy Mitchell (Jesse Plemons) a infiltrarsi nel gruppo delle Black Panther nell'Illinois: lo scopo è sorvegliare dall'interno le mosse del "messia nero", cioè il presidente del gruppo Fred Hampton (Daniel Kaluuya). Se sulle prime William si sente superiore a entrambe le fazioni, quasi appassionandosi al doppio gioco, sul lungo termine gli ideali politici cominciano a fare breccia dentro di lui... chi meriterà il tradimento?

Judas and the Black Messiah è candidato all'Oscar per il miglior attore protagonista (Kaluuya), non protagonista (Stanfield), canzone e sceneggiatura originali e fotografia, nonché come miglior film.