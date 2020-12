JSA: Joint Security Area, il trailer del film che messo Park Chan-wook sulla mappa dei grandi registi internazionali

News Cinema

Prima ancora della Trilogia della Vendetta, Park Chan-wook si era fatto notare in giro per il mondo con questo thriller tratto da una vicenda realmente accaduta che la Arrow Video sta per rieditare in Blu-ray.

Prima ancora di realizzare la sua Trilogia della Vendetta, che con Oldboy lo fece diventare una star internazionale, il regista coreano Park Chan-wook aveva già attirato l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo - compresa quella di Quentin Tarantino - con un thriller intitolato JSA - Joint Security Area, che nel 2000 ottenne incassi straordinari e numerosi premi in patria, e che nel 2001 venne presentato ai festival di mezzo mondo, compreso quello di Berlino, dove il film fu uno dei pretendenti all'Orso d'Oro.

Joint Security Area, considerato come uno dei film che hanno dato inizio alla New Wave del cinema coreano che abbiamo ben imparato a conoscere, sta per essere riedito in Blu-ray dalla Arrow Video, label ben nota agli appassionati e collezionisti di film in home video, che per celebrare l'evento ha realizzato un nuovo trailer.

JSA - Joint Security Area: il trailer del film di Park Chan-wook

Interpretato da attori come la Lee Yeong-ae di Lady Vendetta, il Song Kang-Ho di Parasite e Lee Byung-Hun (noto anche per la sua partecipazione alla serie di G.I. Joe), JSA - Joint Security Area parte da un libro di Park Sang-yeon per raccontare una vicenda ispirata a fatti realmente accaduti al confine tra le due Coree. La storia è quella di un incidente che avviene proprio lungo il confine e che causa la morte di due militari nordcoreani. Sul fatto investiga un team incaricato dalla Commissione di supervisione delle nazioni neutrali e composto dal maggiore dell'esercito svizzero Sophie Jean, di padre coreano, e dal capitano svedese Persson. Dell'accaduto è accusato un sergente della Corea del Sud, Lee Soo-hyeok, rimasto anche lui ferito conflitto a fuoco: ma la sua versione dei fatti e quella di un nordcoreano sopravvissuto non coincidono affatto, e per Sophie Jean non sarà facile ricostruire la verit dei fatti e individuare il responsabile di quanto accaduto.

Sfortunatamente, al momento, JSA - Joint Security Area non è disponibile su nessuna delle piattaforme streaming attive in Italia.