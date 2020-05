Josh Gad riunisce il cast de Il Signore degli Anelli!

News Cinema

Dopo il cast di Goonies, di Ritorno al futuro e Splash, Josh Gad organizza anche una reunion su youtube con il cast de Il Signore degli Anelli domenica 31 maggio alle 18. Fan in delirio all'annuncio.

Se c'è stato un attore cinefilo e benemerito in questo periodo, è sicuramente Josh Gad, noto in America soprattutto come voce dell'Olaf di Frozen. In un mese è riuscito a organizzare via zoom su youtube - nella serie chiamata ReunitedApart - le reunion dei cast di alcuni dei film più amati dai fan, da I Goonies a Ritorno al futuro a Splash! Una sirena a Manhattan, ma l'impresa che compirà questo fine settimana è epica: rimettere insieme il cast (e che cast!) de Il Signore degli Anelli. Gad l'ha annunciata su Twitter, scatenando l'entusiasmo dei fan, con questo video, pubblicato sul suo canale youtube, dove si svolgerà l'atteso incontro.

Non nascondiamo che l'apparizione di Sir Ian McKellen un po' ci ha commosso. Se ci perdonate l'aneddotica, nel febbraio del 2003 eravamo a Berlino a incontrare per i junket internazionali tutti i protagonisti del secondo capitolo della trilogia e i ricordi di quella giornata sono ancora vividi. Nel teaser vediamo Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Sam), Dominic Monaghan (Merry), Billy Boyd (Pipino), Orlando Bloom (Legolas) e, appunto, Gandalf. Ma nella reunion saranno sicuramente molti di più.

Insomma, l'appuntamento IMPERDIBILE è sul canale youtube di Josh Gad domenica 31 maggio alle 18 ora italiana, e non dite che avete da fare!