Josh Brolin: i suoi migliori cinque film in streaming

Il mitico Thanos di Avengers: Infinity War e Endgame compie oggi 53 anni. Eccovi le sue migliori interpretazioni in streaming.

L’attore che oggi vogliamo coinvolgere nel gioco dei migliori cinque film in streaming è Josh Brolin, nato a Santa Monica (California) il 12 febbraio 1968. Una carriera particolare la sua, iniziata molto presto con il grande successo de I Goonies e poi interrotta per più di dieci anni. Quando Brolin è tornato a recitare a metà anni ‘90 si sono succedute una serie di parti secondarie in film più o meno dimenticabili - vale la pena citare soltanto Mimic di Guillermo Del Toro e L’uomo ombra di Paul Verhoeven - finché nel 2007 i fratelli Coen lo hanno voluto come protagonista di Non è un paese per vecchi. Da quel momento Hollywood ha “riscoperto” il carisma e la presenza scenica di Brolin, che è diventato uno degli attori più richiesti del panorama cinematografico americano, sia come protagonista che a supporto di altri colleghi. La sua filmografia si è così fatta ricca di opere di spessore e grandi successi al botteghino. Eccovi dunque i cinque film che abbiamo selezionato per rendere omaggio a Josh Brolin. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Josh Brolin

Non è un paese per vecchi

Milk

Il Grinta

Sicario

Avengers: Infinity War

Non è un paese per vecchi (2007)

Non è un paese per vecchi: Trailer del film diretto dai fratelli Coen

Uno dei grandi capolavori dei Coen porta sul grande schermo l’opera letteraria di Cormac McCarthy. La vicenda parossistica di Llewelyn Moss e della sua fuga col malloppo diventa pian piano una dissertazione sulla casualità della vita, soprattutto quella criminale. Fotografato con luce tagliente dal grande Roger Deakins, Non è un paese per vecchi è veramente uno dei grandi film dei nostri tempi, premiato giustamente con quattro premi Oscar tra cui film, regia, e adattamento. Insieme a un possente Brolin anche Woody Harrelson, Tommy Lee Jones e un terrificante Javier Bardem. Il meglio dei Coen. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Milk (2008)

Milk: Il trailer del film con Sean Penn

Il biopic dedicato al primo politico di San Francisco apertamente gay assassinato nel 1978 fornisce a Brolin la possibilità di un’altra collaborazione eccellente, quella con Gus Van Sant. Milk offre all’attore un ruolo da nomination all’Oscar, che Brolin riempie con grande spessore drammatico. Le scene in cui recita insieme al protagonista Sean Penn sono davvero intrise di potenza psicologica ed emotiva. Un film ispirato e commovente, perfetto per ricordare un simbolo scomparso troppo presto, che avrebbe potuto fare davvero molto. La candidatura di Brolin come non protagonista è al momento l’unica della sua carriera. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il Grinta (2010)

Il grinta: il trailer italiano del film

Una piccola ma decisiva parte nel western epico dei Coen, quella dell'assassino del padre di Hailee Steinfeld, consente a Brolin di partecipare a un film indimenticabile, che omaggia il genere nella maniera più classica possibile eppure si fa visione personale, in linea con la poetica dell’assurdo dei Coen. Il Grinta rinfresca la tradizione grazie a un Jeff Bridges maestoso, a una Steinfeld potente e a un Matt Damon disposto a mettersi in ridicolo. E ovviamente a Brolin, abbrutito e sporco a dovere. Davvero un gran cast per un gran film. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Sicario (2015)

Sicario: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

FIlm di genere o film d’autore? Questa è la grandezza di Denis Villeneuve: Sicario è entrambi senza possibilità di scindere le due anime di questo thriller dalla tensione altissima. L’estetica elegante e insieme livida creata insieme a Roger Deakins consente al regista di immergere i personaggi in un’atmosfera di pericolo e predestinazione quasi soffocanti. Emily Blunt e un Benicio Del Toro stratosferico riempiono un cast di enorme impatto. Film impossibile da dimenticare questo, ti resta dentro la mente e in fondo al cuore. Non male anche il sequel Soldado diretto da Stefano Sollima. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, RaiPlay, NOW TV.