Josh Brolin e Peter Dinklage come Arnold Schwarzenegger e Danny De Vito ne I gemelli?

I due attori saranno protagonisti di una commedia, diretta da Macon Blair, che potrebbe essere il rifacimento del capolavoro del 1984 di Ivan Reitman

Fino ad oggi non avevamo mai pensato a Josh Brolin e Peter Dinklage come a un'ipotetica coppia comica, ma a rifletterci e a osservare meglio i due attori, e soprattutto conoscendo la loro bravura e versatilità, ci viene da dire: perché nessuno ci ha mai pensato prima? Oggi l'idea l'ha avuta la Legendary Entertainment, che ha affidato all'attore regista Macon Blair una commedia intitolata semplicemente Brothers che sarà prodotta tanto dallo stesso Brolin quanto da Andrew Lazar, che poi è il signore che ha finanziato American Sniper.

Del progetto si sa poco e niente, se non che ricorderà, per vis comica e forse trama, I gemelli, fortunatissima commedia di Ivan Reitman con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Danny De Vito, che inspiegabilmente, e con conseguenze esilaranti, interpretavano due gemelli. Se proprio questo dovesse essere il caso anche di Dinklage e Brolin, allora ci sarà veramente da ridere.

Entrambi gli attori hanno una carriera di successo alle spalle. Il primo, star de Il Trono di Spade, lo abbiamo conosciuto in Station Agent e apprezzato tanto in Funeral Party e X-Men: Giorni di un futuro passato quanto in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Brolin, che ha esordito nientemeno che con I Goonies, è stato di recente il Thanos di Avengers: Endgame, il Cable di Deadpool 2 e il Matt Graver di Soldado.

Quanto a Malcolm Blair, dopo una serie di film da attore, la maggior parte dei quali sotto bandiera indipendente, è passato dietro alla macchina da presa nel 2017 dirigendo I Don't Feel at Home Anymore, film con Elijah Wood che trovate su Netflix. Ignoriamo quando cominceranno le riprese di Brothers, ma sappiamo che la Legendary Entertainment ha affidato a Blair anche la regia di una reinvenzione di The Toxic Avenger, primo horror della Troma uscito nel 1984. Ce ne aveva parlato il nostro Adriano Ercolani nell'articolo The Toxic Avenger: in arrivo il reboot targato Legendary Pictures.

Uscito nel 1988, I gemelli fu un grandissimo successo commerciale e raccontava di un omone enorme e molto ingenuo e un omino scalto che si scoprivano gemelli e diventavano indivisibili.