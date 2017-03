Joseph Kosinski afferma che Tron 3 è ancora possibile

Le ultime notizie riguardanti un possibile Tron 3 risalgono a circa un paio di anni fa, quando la Disney decise di annullare il progetto in seguito al fiasco doloroso di un lungometraggio simile quale era stato Tomorrowland.

Ora, a una proiezione in IMAX di Tron: Legacy tenutasi recentemente il regista Joseph Kosinski ha raccontato alcune idee che aveva per un terzo capitolo della saga prima che la casa di produzione fermasse il progetto.

"Il film si intitolava Tron: Ascention, avevamo scritto circa l'80% della sceneggiatura - ha raccontato Kosinski - Eravamo a circa otto o nove mesi di lavoro, una distanza ancora importante perché fossimo pronti a girare, ma la storia era comunque a buon punto. La cosa che mi eccitava è che si trattava in sostanza di un'invasione che proveniva da dentro la macchina, l'opposto di quello che di solito vediamo. Il primo atto del film doveva avvenire nel mondo reale, il secondo in quelli paralleli di Tron, il terzo di nuovo nel nostro universo. Penso che aprisse possibilità nel mondo di Tron davvero emozionanti da esplorare. Inoltre era molto interessante lo studio del personaggio di Quorra, venuta fuori nel mondo reale, quindi straniera tra gli esseri umani. Una donna che cerca di capire a quale universo veramente appartiene, adesso che ha condiviso alcuni anni in mezzo alla gente, con la quale forse si è adattata."

Kosinski ha anche parlato del possibile futuro di Tron 3: "Credo che sia in un sonno criogenico. Non è morto, aspetta il momento giusto per andare avanti. Voglio ricordare che facemmo Tron: Legacy quando la Disney non possedeva ancora la Marvel o la Lucasfilm. Adesso hanno spazio e mezzi e se possono fare uno spin-off di Guerre stellari e un altro film Marvel, i quali vanno molto bene, forse c'è spazio che per un altro Tron, che penso andrebbe comunque abbastanza bene. La vera domanda é: farebbe altrettanto denaro? Il fatto che la Disney adesso produce film che ottengono così grossi risultati non significa che in futuro non potremmo vedere un altro Tron."

Per la cronaca nel 2010 Tron: Legacy, interpretato da Garrett Hedlund e una magnifica Olivia Wilde, al botteghino andò tutt'altro che male, incassando in tutto il mondo 400 milioni di dollari.