Joseph Gordon-Levitt e Jamie Foxx insieme in un film di droga e fantascienza

Joseph Gordon-Levitt è stato John Snowden per Oliver Stone, Philippe Petit per Robert Zemeckis, Robert Todd Lincoln per Steven Spielberg, un innamorato ferito in 500 giorni insieme e un culture del porno in Don Jon. Di generi l'attore ne ha tentati molti, non ultima la fantascienza, abbracciata in Inception, Looper e in un nuovo progetto targato Netflix che lo vedrà duettare con Jamie Foxx, prossimamente sui nostri schermi in Robin Hood.

A dirigere il film ci penseranno Henry Joost e Ariel Schulman (già registi di Paranormal Activity 3, Paranormal Activity 4 e dell'horror Viral), che trasformeranno in immagini e forse rielaboreranno una sceneggiatura provvisoriamente intitolata Power. Mentre ignoriamo quale sarà il ruolo di Jamie Foxx, sappiamo che Joseph Gordon-Levitt interpreterà un poliziotto che deve far sparire dalle strade di Portland una droga che crea una fortissima dipendenza. La sostanza stupefacente ha infatti la capacità di dare i superpoteri a chiunque la prenda. Ciò significa che il personaggio di Gordon-Levitt dovrà assumerla anche lui, altrimenti non riuscirà mai e poi mai a fermare i responsabili del pericoloso commercio.

C'è un po’ di tutto dunque nel film: dal narcoraffico ai supereroi al poliziesco, e ciò dovrebbe renderlo accattivante. Le riprese cominceranno il mese prossimo non a Portland ma a New Orleans per un'uscita ancora da stabilire o solamente sulla piattaforma streaming o anche nei cinema.