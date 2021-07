Joseph Gordon-Levitt cerca foto di "tesori italiani" per la sua piattaforma online

News Cinema

Attraverso la piattaforma che ha fondato, l'attore Joseph Gordon-Levitt cerca foto su cibo, architettura e paesaggi italiani.

Potreste non essere a conoscenza della piattaforma Hitrecord, fondata dall'attore Joseph Gordon-Levitt nel lontano 2005. Inizialmente era un sito dove lui e suo fratello Dan caricavano video di varia natura per avere feedback dai visitatori, ma in pochi anni ha cambiato faccia e nel 2010 è diventato un polo collaborativo per chiunque nel mondo volesse in qualche modo partecipare con le proprie idee. Che si tratti di fotografia, poesia, audio, scrittura, arte visiva, ognuno è invitato a contribuire nei vari progetti aperti che si trovano sulla piattaforma.

Oggi Hitrecord gode di ottima salute, è una casa di produzione a tutti gli effetti che impiega full time uno staff di 40 persone. Quotidianamente c'è sempre un'attività che invita gli utenti a collaborare (ben 850 mila persone sono registrate al sito) e, oltre ad essere una fonte di ispirazione e a creare connessioni tra gli artisti, alcuni progetti trovano uno sbocco produttivo importante che può portare una remunerazione in denaro per chi ha contribuito. È il caso di Create Together che ha debuttato nel 2020 come una serie YouTube Originals di 6 episodi da 10 minuti ciascuno vincendo addirittura un Emmy Award per l'innovazione nella categoria dei programmi interattivi e di cui è già stata realizzata la seconda stagione con altri 6 episodi.

Joseph Gordon-Levitt, tra le varie attività di questi giorni proposte da Hitrecord, ha messo in risalto con un post su Facebook la ricerca di fotografie che ritraggano "tesori italiani". "Qualcuno qui vive in Italia? Sto cercando fotografie prese da qualche parte in Italia per un nuovo progetto hitRECord" scrive l'attore sul suo profilo social, "postate quante foto volete. Lo scopo del progetto è quello di creare arte ispirata da storie, foto, scritti e video dell'Italia".