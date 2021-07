Josée, la tigre e i pesci, l'anime al cinema il 27, 28 e 29 settembre, ecco il poster in anteprima!

News Cinema

Koch Media porta nelle sale, in uscita evento il 27-28-29 settembre, l'anime Josée, la tigre e i pesci di Kotaro Tamura. Ve ne presentiamo in anteprima esclusiva il poster italiano ufficiale.

Anime Factory e Koch Media ci invitano all'uscita evento di Josée, la Tigre e i Pesci, lungometraggio animato di Kotaro Tamura (già assistente alla regia per Wolf Children), nelle sale italiane solo il 27-28-29 settembre: per l'occasione vi presentiamo il poster ufficiale italiano di questo anime realizzato dallo Studio Bones di Fullmetal Alchemist e l'ultimamente sempre più seguito My Hero Academia (tra serie e film).







La storia si basa sul racconto breve omonimo scritto nel 1984 da Seiko Tanabe, ed è stata già trasposta una volta dal vero nel 2003: si narra della relazione sentimentale tra uno studente di biologia marina Tsuneo e un'artista disabile che si fa chiamare come Josée, l’eroina di un romanzo di Françoise Sagan (Tra un mese, tra un anno). In particolare, per questo nuovo adattamento, si è deciso di modificare storia e alcune dinamiche del racconto di Tanabe, in maniera tale che esprimessero i valori del racconto nel mondo di oggi, e che i giovani spettatori potessero immedesimarsi più facilmente nei protagonisti.

Presentato in concorso all'ultimo Festival di Annecy 2021, Josée, la Tigre e i Pesci è stato nominato miglior film d’animazione ai 75° Mainichi Film Awards e miglior animazione dell’anno ai 44° Japan Academy Film Prize.