Josée, la tigre e i pesci: ecco il trailer ufficiale italiano dell'anime

News Cinema

Arriva al cinema dal 27 al 29 settembre l'anime Josée, la Tigre e i Pesci di Kotaro Tamura. In contemporanea usciranno anche il romanzo e il manga originale con JPop. Intanto vi mostriamo il trailer italiano.

Arriva finalmente il trailer ufficiale italiano dell’attesissimo film anime Josée, la Tigre e i Pesci di Kotaro Tamura. Anime Factory, l'etichetta di Koch Media che distribuirà al cinema il film come evento dal 27 al 29 settembre, annuncia con l'occasione una collaborazione con J-Pop, uno dei principali editori di manga in Italia, che pubblicherà il romanzo e il manga omonimi in concomitanza con l’uscita.

Dallo schermo alla carta, e viceversa: J-Pop Manga porta in Italia il romanzo originale di Seiko Tanabe da cui è tratto il film animato Josée, la Tigre e i Pesci, e il manga completo in due volumi raccolto in un box da collezione.

Una storia accesa e toccante, in cui le barriere architettoniche sono il simbolo degli ostacoli che si creano nel cuore di due persone, Tsuneo e Josée, così diverse tra loro; limiti che potranno essere superati solo dalla reciproca comprensione. Nel manga, il tratto sognante e dettagliato di Nao Enomoto traspone la storia originale in modo magistrale, creando un piccolo gioiello che saprà scaldare il cuore di tutti gli appassionati. Entrambi il romanzo e il cofanetto manga saranno disponibili in libreria, fumetteria e negli store online a partire dal 29 settembre.

Realizzato dallo Studio Bones, celebre per molti titoli di successo come My Hero Academia e Fullmetal Alchemist, Josée, la Tigre e i Pesci è una storia di formazione che racconta la relazione tra Josée, un’artista disabile di talento e Tsuneo, un laureando in biologia marina, che si incontrano per caso e si scoprono attratti l’uno dall’altro. La storia di Josée, la Tigre e i Pesci è stata precedentemente trasposta in un film live action nel 2003, ma solo attraverso l’animazione si è potuta esaltare la brillantezza della vita quotidiana, il batticuore dell’amore e lo scintillio della vita. La narrazione è stata adattata e ambientata in tempi recenti, in modo che Josée e Tsuneo potessero rispecchiare al meglio le attuali generazioni, per rappresentare in maniera delicata e rispettosa tutte le persone che a causa della loro disabilità si muovono solo su una sedia a rotelle.

Josée, la Tigre e i Pesci è stato nominato come Miglior film d’animazione al Japan Academy Film Prize, è stato il film di apertura al Festival Internazionale del film d’animazione di Annecy e di chiusura del Festival internazionale del cinema di Busan.