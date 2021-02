Jordan Peele trova i primi interpreti del suo nuovo horror

News Cinema

Jordan Peele per il suo terzo e ancora misterioso horror, il regista ha scelto come protagonista Keke Palmer e vicino alla firma sul contratto è anche il protagonista di Get Out, Daniel Kaluuya.

Il nome di Jordan Peele, fino all'altro ieri famoso in America come parte di un duo comico assieme a Keegan-Michael Key, è diventato sinonimo di un cinema horror black intelligente e impegnato dopo l'esordio di Scappa - Get Out e la conferma di Noi, ma anche le sue numerose imprese produttive al cinema e in tv, come il sequel di Candyman di Nia DaCosta, ancora inedito, e Lovecraft Country.

Sappiamo da tempo che sta preparando un terzo misterioso horror, ancora senza titolo, e adesso conosciamo i primi membri del cast: la cantante e attrice Keke Palmer e il protagonista di Get Out (per cui è stato candidato all'Oscar) e del recente e acclamato Jesus and The Black Messiah, Daniel Kaluuya.

Il film uscirà al cinema il 22 luglio 2022. Keke Palmer è una relativa novellina al cinema ma è anche doppiatrice e ha interpretato molte serie tv tra cui Berlin Station, Star, Scream: La serie.