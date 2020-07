Jordan Peele e Issa Rae uniscono le forze per il dramma Sinkhole

News Cinema

L'attrice fresca di 8 nomination all'Emmy per la sua Insecure, Issa Rae, e il regista e produttore Jordan Peele collaborano al film Sinkhole, tratto da un racconto di Leyna Krow.

Jordan Peele, che ci ha folgorato come regista di due dei migliori horror politici degli ultimi decenni con Get Out e Noi, è attivissimo anche come produttore, e mentre aspettiamo con ansia di vedere la nuova versione di Candyman, ha già scelto un nuovo progetto in questa veste. Ci sarà lui dietro Sinkhole, un film tratto da un racconto di Leyna Krow, la cui protagonista sarà Issa Rae, giovane attrice di grande talento, la cui serie Insecure ha ricevuto otto candidature agli Emmy.

La storia di Sinkhole, affascinante, parla di una giovane famiglia che si trasferisce in una casa nel cui cortile c'è un sinkhole, ovvero una dolina, un buco nella terra. Il lato fantastico della storia è che la dolina è in grado di riparare e restituire perfette tutte le cose rotte o distrutte, il che si presta a una lettura metaforica, o a svariate. Secondo Deadline, che per primo ha dato la notizia, la storia tratta di perfezione e identità di genere. Staremo a vedere.

Sinkhole rientra nell'accordo di cinque anni che la Monkeypaw di Peele ha stretto con la Universal, che distribuirà il film per cui al momento non c'è alcun regista coinvolto.