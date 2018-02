Jordan Peele al lavoro su un nuovo film dopo il successo di Scappa - Get Out

Non è soltanto uno dei migliori esordi alla regia della storia del cinema. Scappa - Get Out, oltre all'immenso successo di pubblico a livello mondiale che ha fruttato 255 milioni di dollari di incasso a fronte di una spesa di 4 milioni e mezzo, ha ricevuto anche quattro nomination all'Oscar 2018 come miglior film, miglior attore protagonista, miglior regia e miglior sceneggiatura. In tre di queste categorie c'è lui, Jordan Peele, comico televisivo che si è reinventato autore cinematografico di successo. A proposito di questo, appunto, quanto è grande lo scoglio per lui nell'affrontare un nuovo progetto?

Durante in incontro con gli studenti alla Loyola Marymount University di Los Angeles, Peele ha confermato di essere attualmente al lavoro su un nuovo progetto prodotto da Universal Pictures. Il regista sta scrivendo il copione, sarà sul set per dirigerlo a fine anno e come Get Out "sarà un film di genere, o perlomeno che gioca con i generi thriller, horror, azione e commedia [...]. Quindi somiglierà a Get Out, ma sarà una storia completamente diversa e senza riferimenti razziali".

Più di questo Jordan Peele non ha detto, ma è interessante sapere che i film a cui è più legato e che l'hanno formato come artista sono quelli di Tim Burton. "L'estetica nel suo mondo era così fresca e raffinata, estrosa, oscura e divertente" ha spiegato Peele, "se lo incontrassi scoppierei a piangere, voglio dire, Edward Mani di Forbice, Beetlejuice, Batman, tutti questi film mi ha formato". Spostandosi su altre fonti di inspirazione, ha citato anche Ridley Scott e in particolare Alien e Thelma e Louise. A proposito della scena dell'ipnosi in Scappa - Get Out, il regista ha rivelato che il dialogo tra Catherine Keener (la madre della fidanzata) e il protagonista Daniel Kaluuya deve molto al faccia a faccia tra Anthony Hopkins e Jodie Foster in Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme.