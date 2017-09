Jonathan Pryce sarà Papa Francesco nel film The Pope di Fernando Meirelles.

Quando nel Trono di Spade il popolare attore gallese Jonathan Pryce ha interpretato l'Alto Passero, in molti hanno notato la sua somiglianza fisica con Papa Francesco e in rete si trovano ancora collage che la evidenziano. Evidentemente se n'è accorto anche Fernando Meirelles, che ha scelto proprio il bravissimo attore per il ruolo di Papa Francesco nel film Netflix The Pope. A rendere ancora più interessante il progetto c'è Anthony Hopkins, in trattative per interpretare papa Benedetto.

La sceneggiatura è di Anthony McCarten, autore di La teoria del tutto e L'ora più buia, il film su Winston Churchill con Gary Oldman ed è tratto da una sua piéce teatrale.

Le riprese inizieranno in Argentina a novembre. La storia parte dall''elezione di Papa Benedetto, il cardinale Ratzinger, e delle sue dimissioni dal Papato, che aprono la strada al cardinale argentino Bergoglio, primo Papa gesuita e il primo, dall'ottavo secolo, a provenire da un paese non europeo.