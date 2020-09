Jonathan Majors sarà Kang il Conquistatore in Ant-Man 3

News Cinema

Jonathan Majors, giovane attore protagonista di Lovecraft Country e Da 5 Bloods, ottiene l'importante ruolo di Kang il Conquistatore nel terzo Ant-Man.

Ha 30 anni, un'imponente presenza fisica e una manciata di film all'attivo, tra cui Da 5 Bloods di Spike Lee, ed è il protagonista della serie horror-fantasy Lovecraft Country, in onda su HBO. Parliamo di Jonathan Majors, la cui carriera in ascesa si è appena arricchita della partecipazione a un film Marvel, per la precisione il terzo dedicato all'uomo formica, Ant-Man. Avrà il ruolo di un importante personaggio dell'universo Marvel, che fa la sua prima apparizione in un cinecomic, ovvero, secondo fonti vicine alla produzione, sarà il viaggiatore del tempo Kang il Conquistatore.

Kang The Conqueror, creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1964, si chiama in realtà Nathaniel Richards, è un probabile discendente di Reed Richards ed è un despota che arriva dal trentunesimo secolo, un supercriminale che si scontra spesso coi vari Avenger e che ha legami anche coi Fantastici 4. Il suo arrivo nel MCU (anticipato da Avengers: Endgame col tema dei viaggi nel tempo) non sarebbe dunque limitato a una sola apparizione, ma potrebbe diventare molto più importante.

A dirigere il terzo film di Ant-Man sarà ancora Peyton Reed e nel cast tornano Paul Rudd ed Evangeline Lilly.