Jonah Hill, Jerry Seinfeld e i Vampire Weekend insieme: guarda il video di Sunflower

Nato con la commedia più o meno demenziale (da 40 anni vergine a 21 Jump Street, passando per Superbad), Jonah Hill è arrivato a ottenere due meritatissime nomination all'Oscar come non protagonista per le sue interpretazioni in Moneyball e The Wolf of Wall Street.

E anche continuando ad alternare generi e registri, Hill ha anche deciso di debuttare nella regia con un film che si chiama Mid90s, e che è stato un esordio tutt'altro che trascurabile.

Instancabile, Hill continua sia a recitare (lo vedremo prossimamente - sempre che il film arrivi in Italia - nel nuovo film di Harmony Korine, The Beach Bum) che a dirigere, anche se per ora solo videoclip.

Bissando infatti l'esperienza fatta in passato con Sara Bareilles, Hill ha diretto il videoclip di "Sunflower", nuovo singolo dei Vampire Weekend, riuscendo anche a farvi apparire un mito della comicità americana come Jerry Seinfeld, notoriamente non proprio generoso in quanto a collaborazioni e apparizioni pubbliche.