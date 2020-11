Jonah Hill gira un documentario sul suo strizzacervelli “per chi non si può permettere la psicoterapia”

News Cinema

Il secondo film da regista di Jonah Hill è un documentario sul suo psicoterapeuta Phil Stutz. I suoi consigli sono a disposizione di tutti gli abbonati Netflix.

Quando Jonah Hill si dilettava in commedie demenziali e un po’ volgarotte alla SuXbad - Tre menti sopra il pelo, mai avremmo immaginato che in futuro avrebbe cambiato radicalmente direzione. E invece così è stato. Non solo l'attore ha ottenuto la candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista per L'arte di vincere e The Wolf of Wall Street, ma è anche diventato sceneggiatore e regista. Il suo primo film dietro alla macchina da presa era la commedia drammatica Mid90s. Del secondo, invece, ci è appena arrivata notizia.

Sulla sua pagina Instagram, Jonah Hill ha postato un'immagine dal set di un documentario senza titolo dedicato al dottor Phil Stutz, un celebre psichiatra che ha lavorato nelle carceri di Rikers Island, alias la prigione più famosa di New York, per poi aprire un proprio studio. A produrre il film, insieme a Jonah, sarà Joaquin Phoenix, suo compagno di set in Don't Worry. Jonah Hill è anche autore della sceneggiatura

Nella didascalia che accompagna la foto, in cui si vede Phil Stutz, leggiamo: "Abbiamo cominciato ieri la lavorazione del mio secondo film da regista, che andrà su Netflix. Si tratta di un documentario sul mio brillante psicoterapeuta Dr. Phil Stutz e sulla psicoterapia in generale. L'idea è quella di fare un film incentrato sulla psicoterapia e sugli strumenti che il dottor Phil mette a disposizione per affrontare la vita in una maniera non banale o dozzinale. Tutto ciò che ho visto, crescendo, sulla psicoterapia mi ha fatto rimanere di stucco. Ringrazio Netflix, la nostra troupe, Joaquin Phoenix e gli altri produttori, e soprattutto Phil per averci dato la possibilità di fare un film dopante capace di rendere accessibile a tutti, su Netflix, la psicoterapia per un uso personale. Se non potete permettervi la psicoterapia o voi e le vostre famiglie avete preconcetti, potete usare privatamente questi strumenti a seconda dei sentimenti che provate (depressione, ansia, rimpianto, eccetera) e servirvene da soli a casa andando su Netflix. Con tutto il mio amore. Tutti quanti ne abbiamo bisogno".

Le parole di Jonah Hill ci suonano gradevoli. Gli psicologi, psichiatri, psicoterapeuti eccetera sono molto cari e, adesso che c'è la pandemia e siamo tutti un po’ sconvolti, l'idea di un aiuto psicologico gratuito ci è di grande conforto (ammesso di essere abbonati a Netflix, si intende). Quindi speriamo che l'attore/regista finisca presto la sua opera, così potremo cominciare a volerci bene. Phil Stutz è anche lo psicoterapeuta di Jonah Hill. Se potesse portare a ognuno di noi un pizzico della fortuna che ha avuto il suo paziente celebre, ne saremmo più che felici.