Jonah Hill è il re delle parolacce di Hollywood, seguito da Leonardo DiCaprio

Secondo una ricerca, l'attore ha raggiunto quota 376 grazie a Suxbad e The Wolf of Wall Street, che è anche il film con più imprecazioni in assoluto.

Forse lo indovinereste o forse no, ma l'attore USA che nel corso della sua intera carriera ha detto più parolacce in assoluto è Jonah Hill, che ha raggiunto il primato grazie a The Wolf of Wall Street e alla commediaccia Suxbad - Tre menti sopra il pelo, con i quali è arrivato a quota 376.

Lo scrive il sito Buzz Bingo, che si è divertito ad analizzare più di 3500 sceneggiature cinematografiche hollywoodiane. Conseguentemente, il film nel quale viene pronunciato il più alto numero di parole che non si dicono è The Wolf of Wall Street, i cui 180 minuti di durata sono attraversati da ben 715 improperi. Il film di Scorsese è seguito dal recente e bellissimo Diamanti grezzi dei fratelli Safdie con protagonista Adam Sandler (646), da Casinò (606) e da Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! (509). Da notare che, nella lista, su una media di 1000 parole, la più alta percentuale, 41.7, è stata raggiunta da Niente per bocca, l'esordio nella regia di Gary Oldman.

Tornando agli attori, dopo Hill troviamo Leonardo DiCaprio (361), Samuel L. Jackson (301), Adam Sandler (295), Al Pacino (255). Ma non finisce qui. Gli studiosi di parolacce cinematografiche hanno rivolto il loro interesse anche ai personaggi cinematografici, notando che a vincere a mani basse è stato il Jordan Belfort di Leonardo Di Caprio di The Wolf of Wall Street (322). Arrivano poi Howard di Uncut Gems (295), Nicky di Casino (288), Jay di Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! (268).

Attraverso un dettagliato grafico l'articolo ci informa infine che dal 1940 in poi il numero di parolacce nei film USA è costantemente aumentato, raggiungendo il picco negli anni '90. Ecco le tre liste complete o top ten degli attori, dei film e dei personaggi più sboccati di Hollywood:

The Wolf of Wall Street 715 Uncut Gems 646 Casinò 606 Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! 509 Fury 489 Straight Outta Compton 468 S.O.S. Summer of Sam 467 Niente per bocca 432 Le Iene 419 Beavis e Butt-Head alla conquista dell'America 414

Jordan Belfort di Leonardo DiCaprio di The Wolf of Wall Street 322 Howard di Uncut Gems 295 Nicky di Casinò 288 Jay di Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood! 268 Ordell di Jackie Brown 183 Alonzo di Training Day 173 Tony di Scarface 165 Il Drugo de Il grande Lebowski 158 Seth di Suxbad 152 Gonzo di Paura e delirio a Las Vegas