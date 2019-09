Jon Watts tornerà dietro la macchina da presa anche per il terzo Spider-Man

News Cinema

L'accordo trovato da Sony e Marvel ha sbloccato la situazione anche per quanto riguarda il regista.

Una volta trovato il nuovo accordo tra Sony Pictures e Marvel Studios per la produzione congiunta di altri due film di Spider-Man, anche la questione legata a chi dirigerà il prossimo episodio pare in dirittura d’arrivo. Quasi sicuramente dietro la macchina da presa tornerà Jon Watts, e onestamente pare la scelta più sensata visti i due grossi successi di pubblico e critica dei suoi due precedenti Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home. Quest’ultimo è addirittura diventato il più grande incasso della storia della Sony, con i suoi 1.130 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Watts così raggiungerà Sam Raimi, il quale ha diretto tre capitoli di Spider-Man, quelli in cui il protagonista era Tobey Maguire.

Fino a poco tempo fa la conferma di Watts era apparsa più che incerta, sia perché il suo contratto era di soli due lungometraggi ma anche perché da altre major erano arrivate numero e allettanti proposte. Come noto Tom Holland tornerà nei panni del supereroe e in quelli di Peter Parker. Bisogna vedere ora quali antagonisti lo sfideranno nel prossimo capitolo della saga. Il film arriverà nelle sale americane il 16 luglio 2021.

Ricordiamo infine che la Sony ha in produzione anche Venom 2 ancora con Tom Hardy e Morbius con Jared Leto, e appare sempre più probabile che in un futuro non sappiamo quanto prossimo Spider-Man incontrerà sulla propria strada questi due storici “villain”…