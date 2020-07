Jon Hamm riporterà al cinema Fletch, interpretato da Chevy Chase negli anni Ottanta

News Cinema

Jon Hamm interpreterà e produrrà reboot su personaggio visto in Fletch - Un colpo da prima pagina, la commedia di Michael Ritchie del 1985 con Chevy Chase e nel sequel nel 1989 Fletch cronista d'assalto.

Probabilmente tra i millennials italiani pochissimi conosceranno Fletch - Un colpo da prima pagina, commedia cult del 1985, tratta dai romanzi mystery di Gregory McDonald, diretta da Michael Ritchie e interpretata da Chevy Chase. Ma, dato il continuo revival degli anni Ottanta, potrebbero riscoprirla anche qua, mentre in America è tuttora molto popolare, tanto che Greg Mottola ne dirigerà un reboot prodotto e interpretato da Jon Hamm.

Hamm interpreterà I.M. Fletcher, detto Fletch, il famoso giornalista/detective protagonista di ben 11 romanzi, il primo dei quali fu pubblicato nel 1974. Si tratta dicevamo di un reboot, perché il film, prodotto da Miramax, sarà tratto dal secondo volume della serie, "Confess", in cui il personaggio si trova al centro di una serie di omicidi, uno dei quali lo vede come principale sospettato. Mentre cerca di provare la sua innocenza, Fletch deve ritrovare la collezione d'arte rubata alla sua fidanzata, eredità di cui è venuta in possesso dopo che il padre è scomparso e si presume sia morto.

In Fletch, tratto dal primo romanzo, Chevy Chase dimostrava tutte le capacità mimetiche che lo avevano reso popolare nel Saturday Night Live, trasformandosi in diversi personaggi. Il film aveva avuto un seguito nel 1989, intitolato Fletch cronista d'assalto. Questa sarà probabilmente una versione diversa e meno legata alla comicità "demenziale" degli anni Ottanta.