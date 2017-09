Jon Bernthal insieme a Ryan Gosling in First Man, diretto da Damien Chazelle

Jon Bernthal si è unito a Ryan Gosling, Claire Foy, Kyle Chandler, Jason Clarke e Corey Stoll per realizzare First Man, la storia della missione lunare che portò Neil Armstrong a mettere per primo piede sulla luna nel 1969. Il film come noto sarà diretto da Damien Chazelle, che ha già collaborato con Gosling a quel La La Land che gli ha fruttato l'Oscar per la migliore regia all'ultima edizione degli Academy Award.

Prodotto dalla Universal, First Man uscirà nelle sale americane nell'ottobre del prossimo anno. Ad adattare la sceneggiatura dal libro First Man: A Life Of Neil A. Armstrong, scritto da James Hansen, ci penserà un altro premio Oscar, Josh Singer, co-autore dello script de Il caso Spotlight. Il testo racconta degli otto anni di durissimo lavoro di tutto il gruppo che portò Armstrong sulla Luna.



Jon Bernthal è sempre più ricco di impegni, sia in TV che al cinema. Lo vedremo in Italia prestissimo in una piccola parte in Baby Driver e poi su Netflix con The Punisher, attualmente in fase di riprese a New York. Merita segnalazione anche un altro piccolo cammeo che l'attore ha fatto in Wind River, il thriller di Taylor Sheridan presentato a Cannes che sta riscuotendo il consenso unanime della critica negli Stati Uniti. E con pieno merito.