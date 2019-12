Joker, Tarantino e Almodovar nella top ten dei film dell'anno di John Waters. Ma al primo posto c'è Climax

News Cinema

Il regista ha pubblicato, come d'abitudine, la lista dei suoi dieci film preferiti del 2019: ed è stravagante e eclettica come al solito.

È arrivato quel momento dell'anno in cui, da riviste specializzate e figure di rilievo, iniziano ad arrivare implacabili le classifiche di fine anno: quelle top 10 (o a volte anche 20, o perfino 25) dei migliori film visti nel corso del 2019.

E anche quest'anno, come spesso accade, tra i primi a diffondere pubblicamente la sua top tramite il sito Artforum è John Waters.

Il regista americano, noto come "Il re del trash", conferma ancora una volta il suo sguardo attento, personale, libero ed eccentrico sul cinema di tutto il mondo, mettendo assieme, uno vicino all'altro, film spesso molto diversi tra loro.

Ha suscitato un certo scalpore, comunque, notare che nella sua top 10 Waters ha voluto inserire anche quello che è probabilmente uno dei fenomeni cinematografici più intensi e dibattuti di questo 2019, ovvero Joker di Todd Phillips. Se non altro perché i blockbuster non sono abitualmente presenti nelle classifiche del regista.

Piazzandolo al decimo posto della sua top, Waters ha così commentato il film: "Irresponsabile? Forse. Pericoloso? Lo vedremo. Il primo film hollywoodiano ad alto budget a promuovere allegramente l'anarchia. Bravo Todd Phillips. Solo tu potevi riuscirci."



