Joker se la ride in testa al boxoffice USA

News Cinema

Con 93.5 milioni di dollari, il film con Joaquin Phoenix è il miglior debutto in assoluto del mese di ottobre.

Che la risata isterica di Joker avrebbe seppellito la concorrenza al boxoffice USA era scritto nella storia. Il film di Todd Phillips incentrato sull'antagonista di Batman ha raggiuto, all'indomani del primo weekend di programmazione, la cifra record di 93 milioni e mezzo di dollari, conquistando il primato di miglior esordio in assoluto del mese di ottobre (alla faccia di Venom che lo sorso anno esordì con 80 milioni) e di miglior debutto di un film con Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista e di un lungometraggio che porta la firma di Phillips. Sono risultati sorprendenti, se si considera il fatto che il film è R-rated. Rispetto agli altri adattamenti di fumetti vietati ai minori di 17 anni non accompagnati, il film si colloca fra Deadpool (125 milioni) e Deadpool 2 (88.4 milioni).

Da quando ha iniziato il suo cammino al Festival di Venezia, dove si è aggiudicato il Leone d'Oro, Joker è stato oggetto di conversazione quasi quotidianamente e l'allarme che ha fatto scattare per la paura di un attentato in stile strage di Aurora ha portato l'hype (e la preoccupazione) alle stelle. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, ma, almeno per il momento, alla Warner Bros. hanno tutti "una faccia felice".

Le restanti posizioni della top five Usa sono occupate da Il Piccolo Yeti con 12 milioni di dollari, Downton Abbey con 8 milioni, Le ragazze di Wall Street con 6 e IT: Capitolo 2 con 5.4 milioni.