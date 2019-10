Joker, Robert De Niro: "Alcune delle polemiche secondo me sono giuste"

News Cinema

L'attore appoggia le famiglie della strage di Aurora quando chiedono alla Warner di non sostenere candidati pro-armi.

Vi abbiamo parlato a più riprese delle polemiche che avvolgono Joker con Joaquin Phoenix, ancora prima che il film sbarchi nelle sale (il 3 ottobre da noi, il 4 negli USA). In particolare, ricorderete che le famiglie delle vittime della strage di Aurora del 2012 (dodici morti durante una prima del Cavaliere Oscuro - Il ritorno) avevano chiesto alla Warner Bros di "prendersi le proprie responsabilità", senza per questo voler operare censure. Concretamente, le famiglie chiedevano in una lettera pubblica che la Warner interrompesse anche ogni sovvenzionamento a politici legati alla controversa National Rifle Association. Intervistato al volo da Variety, Robert De Niro, interprete nel film del presentatore di un talk show, non ha naturalmente abbracciato le polemiche sui contenuti del film, ma secondo lui la richiesta di quelle persone ha un suo perché. Ecco le esatte parole di De Niro:





"Mi piacciono Todd Phillips e Joaquin, è stato fantastico lavorare con loro, anche se ho un piccolo ruolo, diciamo che l'idea dei miei Taxi Driver e Re per una notte ha un legame col film, anche se è diverso, quando vedrete il film capirete perché. Ecco tutto. Vedremo cosa succede. So che ci sono delle polemiche. Credo che quello che è stato detto della Warner Bros, del dare denaro o del sostenere la NRA... credo che sia giusto quello che è stato detto dalla gente legata alla questione dell'Aurora".