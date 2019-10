Joker ride per primo con una partenza alla grande al botteghino

News Cinema

Mentre negli USA le polemiche continuano dalle nostre parti il film parte subito con numeri eccellenti.

È presto per dire se riderà per ultimo, ma per primo sicuramente sì. È risuonata nelle nostre sale ieri la risata beffarda del Joker che ha riposto a modo suo alle tante polemiche, strumentali o meno, e ad alcune strategie bizzarre di lancio con i fatti. 1.033.369 euro in 735 schermi, il che vuol dire una media di 1406 euro a sala. Per una volta permetteteci la precisone fino al centesimo, è questo l’incasso esatto nel primo giorno di programmazione dell’atteso film di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix nei panni dell’inquietante protagonista. Un Leone d’oro con questi numeri al botteghino facciamo fatica a ricordarlo, a meno di non tornare indietro nel tempo a decenni fa.

È pur sempre vero che è un film ibrido, cinecomic fino a un certo punto e un po’ anche film d’autore. Del resto a noi piace l’ibrido e il meticcio lo consideriamo più interessante. Il confronto con Venom, altro cinecomic uscito esattamente dodici mesi fa, è impietoso: 400 mila euro in meno per quel non indimenticabile film, che ottenne l’incasso notevole di 3,7 milioni nel primo fine settimana.

Difficile fare confronti, l’abbiamo detto, in attesa di vedere come esordirà domani negli USA e in buona parte del mondo. Nel frattempo è secondo C’era una volta… a Hollywood, che domani già dovrebbe superare i 10 milioni totali, mentre Rambo - Last Blood è terzo con un milione.