Joker: niente Director's cut, parola di Todd Phillips

Il regista detesta le scene tagliate ma racconta di un montato dei vari take di uno dei momenti clou del cinecomic.

La vita di un film, nella maggior parte dei casi, continua anche all'indomani della sua uscita, non soltanto perché il pubblico può giudicarlo un capolavoro e assicurare una più lunga permanenza in sala o rivalutarlo dopo il passaggio all'home video facendolo assugere al rango di cult movie, ma anche perché il regista può rimettervi mano, andando a recuperare scene scartate in fase di montaggio, e diffondere una versione integrale che, da che mondo è mondo, siamo soliti chiamare Director's Cut. Succederà anche con Joker? Sicuramente no, come ha spiegato Todd Phillips in un'intervista rilasciata a Collider. Il regista ha confessato di avere in gran dispetto le scene tagliate. "Odio le fottute versioni estese" - avrebbe detto. "Odio le scene tagliate. Se sono state tagliate, esiste una ragione. Il film che vedete è esattamente il film che volevo e non farò mai vedere una scena tagliata".

Anche se la lapidaria dichiarazione di Phillips elimina ogni possibilità di gustarsi un Joker più lungo di quei 122 minuti che abbiamo adorato, il regista confessa di avere del materiale in più, per l'esattezza un montato dei diversi ingressi di Artur Fleck/Joker allo show di Murray Franklin (Robert De Niro): "Abbiamo messo insieme tutte le entrate di Joaquin Phoenix alla trasmissione di Murray Franklin perché ogni volta che Murray si alzava e diceva: date il benvenuto a Joker e il sipario si apriva, Joaquin veniva fuori facendo sempre qualcosa di diverso". Todd Phillips spiega poi di avere ben 13 take della scena, tutti differenti fa loro e moltissimi spassosi, e talmente ben fatti che, rivedendone alcuni, si è chiesto perché li avesse scartati.

Sapere di queste variazioni sul tema "Arthur Fleck che va da Murray Franklin" non ci aiuta, perché adesso le tredici versioni di uno dei momenti clou del film sono la sola cosa a cui pensiamo. La nostra speranza è che Todd Phillips prima o poi ci renda partecipi di almeno un paio di esempi.