Joker, Martin Scorsese in origine avrebbe dovuto dirigerlo?

News Cinema

L'autore, di recente al centro di polemiche dopo una dichiarazione sui cinecomic, era in effetti legato al progetto come producer.

Dopo la sassaiola virtuale che Martin Scorsese si è tirato addosso, dichiarando che per quanto lo riguarda i cinecomic non sono cinema, è facile dimenticare che il suo nome era stato inizialmente associato al progetto di Joker, attualmente in sala. Se ricordate, un paio di anni fa si vociferava che il film fosse stato offerto a Leonardo DiCaprio e che proprio Scorsese avesse intenzione di produrlo: perfettamente plausibile, dato che, se avete visto Joker, la sua struttura narrativa ricalca quella di Taxi Driver.