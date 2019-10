Joker, la voce italiana del personaggio più amato dell’anno

News Cinema

Un incarico difficile, quello di non far rimpiangere la performance vocale di Joaquin Phoenix.

Il sorriso soddisfatto con cui ci aveva accolto chiedendoci se ci era piaciuto Joker, quando l’avevamo incontrato a Venezia per la sua interpretazione in Vivere della Archibugi, ci aveva dato la conferma definitiva. Adriano Giannini è la voce italiana del Joker, protagonista di questi mesi che ci accompagnano alla stagione dei premi. Non sarà facile regalare le sfumature così particolari che hanno caratterizzato la performance di Joaquin Phoenix, già data per favorita agli Oscar.

Ma Giannini ha dato dimostrazione delle sue qualità in più occasioni, anche doppiando l’altro Joker rimasto nella memoria di tutti, quello di Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro. Del resto il doppiaggio ce l’ha nel DNA, visto che è figlio di Livia Giampalmo, voce di Shelley Duvall in Shining o Diane Keaton in Io e Annie e Manhattan. Ovviamente c’è anche il padre, Giancarlo Giannini, attore e doppiatore di lusso e dalla grande carriera. Una curiosità, il Joker scorre decisamente nella famiglia, se pensiamo che papà Giannini doppiò la versione di Jack Nicholson nel Batman di Tim Burton.

Riascoltarlo come Joker potrà creare un effetto straniante, ma non sarebbe la prima volta nel mondo del doppiaggio, e poi sono passati dieci anni da quel ruolo. Non era la prima volta che doppiava Ledger, lo fece anche in Paradiso + Inferno e Io non sono qui, così come ha prestato la voce a Phoenix già in The Master e Maria Maddalena.