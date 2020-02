Joker: l'Oscar per la colonna sonora a Hildur Guðnadóttir, prima donna a vincere da quando la categoria è diventata unica

News Cinema

La compositrice islandese Hildur Guðnadóttir corona il suo fantastico lavoro vincendo l'Academy Award per le musiche originali del film Joker.

Sulle 11 nomination ricevute Joker ha vinto due premi Oscar, uno conquistato da Joaquin Phoenix come miglior attore protagonista e l'altro per la migliore colonna sonora di Hildur Guðnadóttir. La compositrice e cellista islandese corona così una stagione strepitosa che le ha portato i premi Emmy e Grammy per le musiche della celebrata serie Chernobyl, oltre che il Golden Globe e il BAFTA Award proprio per Joker. Accettando il premio sul palco dei 92esimi Academy Awards, Hildur si è detta onorata per aver conosciuto i compositori nominati insieme a lei (nientemento che John Williams, Randy Newman, Alexander Desplat e Thomas Newman), ha ringraziato il regista Todd Phillips e Bradley Cooper, nelle vesti di produttore del film, per aver creduto in lei e poi si è rivolta al pubblico femminile: "Alle ragazze, alle donne, alle madri, alle figlie che sento una musica provenire da dentro, per favore prendete la parola, abbiamo bisogno di sentire le vostre voci". Le note composte per Joker erano già pronte quando il film era in fase di riprese e non è sbagliato dire che Joaquin Phoenix sia stato ispirato nella sua perfomance da Hildur, considerato che l'attore ascoltava la sua musica sul set.