Joker, Jared Leto nelle foto da Justice League Snyder Cut: che ruolo avrà? [spoiler]

E finalmente vediamo chiaramente come apparirà il Joker di Jared Leto nel cammeo previsto da Zack Snyder nell'imminente Justice League Snyder Cut. Ma in quale scena apparirà?

E alla fine abbiamo una chiara visuale sul panorama perverso del Joker di Jared Leto, con foto che ci mostrano come apparirà nel già annunciato cammeo di Justice League Snyder Cut, la nuova versione del film curata dal suo autore originale Zack Snyder, in arrivo il 18 marzo negli States in streaming esclusivo su HBO Max (attendiamo notizie sulla diffusione italiana). Per la rivelazione, Snyder ha lasciato qualche commento a Vanity Fair, spiegando il motivo dell'inclusione del Joker e le modalità del suo cammeo nella storia. Scontato dire che, se volete mantenere la sorpresa ed evitare spoiler, è meglio che vi fermiate qui. Leggi anche Justice League Snyder Cut è ufficialmente vietato ai minori

Il Joker di Jared Leto, come mai è in Justice League Snyder Cut