Joker: in arrivo domani il nuovo trailer del film con Joaquin Phoenix (come anticipano le microclip del regista)

Gli accreditati e i possessori di invito alla Mostra di Venezia potranno vedere il lavoro di Todd Phillips il 31 agosto.

Sul suo account Instagram il regista Todd Phillips ha postato alcune brevissime clip del film da lui diretto e da noi tanto tanto atteso. Sapendo che domani mercoledì 28 agosto uscirà il nuovo trailer di Joker, possiamo presumere che queste microclip siano degli estratti del trailer stesso. Alcuni fortunati (o meritevoli) possessori di un accredito alla Mostra del Cinema di Venezia, così come gli invitati alla proiezione di gala, potranno vedere il film con Joaquin Phoenix in anteprima mondiale il 31 agosto (è in concorso per vincere il Leone d'Oro), mentre tutti gli altri dovranno attendere l'uscita in sala del 3 ottobre. Qui sotto le microclip postate da Todd Phillips, più in basso l'unico trailer diffuso fino ad oggi.