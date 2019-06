Joker, il regista condivide una nuova foto dal set e conferma il divieto ai minori

Il Joker con Joaquin Phoenix ci aspetta in sala il 3 ottobre di quest'anno. Nel frattempo il regista Todd Phillips ha condiviso su Instagram una nuova immagine dell'attore nei panni dell'attore fallito Arthur Fleck, destinato a diventare la nemesi di Batman in questo spin-off sempre più atteso. Cosa più importante, Phillips nei commenti, rispondendo a un utente, ha confermato che il film negli States sarà "R - Restricted", cioè vietato ai minori di 18 anni. Non è automatico che un divieto così ferreo rimanga inalterato nel nostro mercato (basti pensare all'analogo Deadpool, che in Italia non fu vietato nemmeno ai 14!), ma quel che conta è il messaggio: la Warner Bros e la DC Comics non hanno intenzione di edulcorare nulla in questo film, indirettamente confermando quel taglio autoriale che si spera sia condiviso anche dal The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson.

Ricordiamo che il cast di Joker comprende Robert De Niro, Zazie Beetz e Frances Conroy.