Joker: il link per scaricare lo script originale del film con Joaquin Phoenix

La sceneggiatura di Todd Phillips e Scott Silver è disponibile online gratuitamente.

Con 4.188.253 spettatori, Joker è il secondo film più visto al cinema in Italia nel 2019, secondo soltanto a Il Re Leone che di spettatori ne ha attratti oltre 5 milioni e mezzo. Se guardiamo gli incassi, invece, troviamo Joker al terzo posto con circa 29 milioni di euro, di poco sotto ai 30 di Avengers: Endgame che ha guadagnato di più perché era disponibile anche in 3D (i cui biglietti hanno un costo più alto).

Joker è stato indubbiamente il vero fenomeno della stagione, nel bene e nel male. È un'opera fortemente ispirata al cinema anni 70 e 80 di Martin Scorsese, è uno sguardo originale su un personaggio appartenente al mondo dei fumetti, è il film vincitore del Leone d'Oro a Venezia.

Siamo tutti d'accordo nel ritenere straordinaria la performance di Joaquin Phoenix, al contrario ci troviamo in disaccordo nella valutazione generale sulla storia e sulla regia di Todd Phillips. C'è chi dice "capolavoro", c'è chi dice "sopravvalutato". Però siamo tutti curiosi di vedere quali meriti artistici l'Academy Awards riconoscerà al film quando il prossimo 13 gennaio 2020 saranno annunciate le nomination agli Oscar.