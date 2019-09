Joker: il governo USA teme violenze, un dispaccio militare avverte il personale di stare allerta

News Cinema

La comunicazione ad uso interno è stata diramata in via precauzionale.

Con la recente vittoria del Leone d'Oro al Festival di Venezia, il plauso della critica, le voci che danno per certa qualche candidatura agli Oscar, il chiacchiericcio sul Jokerdi Todd Phillips con Joaquin Phoenix sta bruscamente virando sul presunto incitamento alla violenza che potrebbe generare. Il film è di imminente uscita in sala, fra il 3 e 4 ottobre in quasi tutti i cinema del mondo compreso il paese di origine, gli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da alcuni siti, il comando dell'Esercito USA ha inviato un dispaccio ad uso interno per avvertire il personale in servizio e non di "restare allerta" in prossimità e dentro le sale cinematografiche, di "individuare le uscite di sicurezza" e in caso di sparatoria di "fuggire, nascondersi, combattere". La nota precisamente dice di "fuggire se puoi", di "nasconderti se sei bloccato" e di "combattere con qualunque mezzo a disposizione" se vieni trovato dall'aggressore.