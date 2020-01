Joker: I primi 10 minuti del Film candidato all'Oscar sono online, per tutti!

News Cinema

In occasione dell'uscita digital del film campione d'incassi di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, Warner Bros. rende disponibile in streaming free su Youtube i primi dieci minuti del film, candidato a 11 Premi Oscar 2020.

E' finito oggi a mezzogiorno il countdown per l'arrivo in versione digital di Joker, il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, campione d'incassi della stagione cinematografica, candidato a ben 11 Premi Oscar 2020 e già vincitore del Leone d'Oro per il miglior film allo scorso Festival di Venezia e di due Golden Globes.

Da oggi Joker è in streaming, disponibile per l'acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV.

Dal 6 febbraio, sarà invece disponibile per il noleggio in digitale e in DVD, Blu-Ray (che includerà film e contenuti speciali in alta definizione) e 4K UHD.

Per celebrare l'arrivo in versione digitale di uno dei maggiori successi al cinema degli ultimi mesi (oltre 4 milioni di spettatori in Italia e un incasso globale che ha superato il miliardo di dollari) Warner Bros Italia ha reso disponibile a tutti sul suo canale ufficiale Youtube i primi 10 minuti di Joker!