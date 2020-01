Joker ha avuto 11 nomination agli Oscar, ma non è solo nella storia dei premi dell'Academy

News Cinema

Andiamo a scoprire i titoli degli altri film candidati a più di 10 statuette dorate e quante vittorie hanno riportato

Il film che ha ottenuto più candidature agli Oscar 2020 è Joker, che è stato nominato a ben 11 Academy Awards. Joaquin Phoenix e Todd Phillips staranno già facendo i salti di gioia in questo momento, ma chi ama e conosce i numeri sa bene che, nella storia dei premi cinematografici più ambiti, ci sono titoli che sono arrivati fino a 14 nomination. Soprattutto per uno, Titanic, le vittorie si sono avvicinate alle candidature, visto che di statuette dorate il film di James Cameron ne ha portate a casa 8. Come Joker, a concorrere per 11 Oscar sono stati diversi capolavori. Fra questi, Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re ha vinto tutti i premi per cui era in lizza. Ma scendiamo nel dettaglio e vediamo i fortunati che hanno ottenuto più candidature dall'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences e almeno una vittoria. Nel nostro listone, cominciamo dal risultato più basso (si fa per dire), terminando con il più alto. E speriamo che Joker esca dagli Oscar 2020 con un ricco bottino.

I Film con più candidature agli Oscar dal meno al più fortunato