Joker: Folie à Deux, il nuovo poster annuncia la data d'uscita del primo trailer

Il nuovo poster di Joker: Folie à Deux condiviso da Warner Bros annuncia la data d'uscita del primo trailer del sequel: a quando?

Arthur Fleck e Harley Quinn danzano nel primo poster di Joker: Folie à Deux, sequel tra i più attesi che debutterà in sala nel corso del 2024 e il cui trailer sarà disponibile a stretto giro. A confermarlo è proprio il nuovo poster condiviso da Warner Bros, che definisce sempre più l’atteso secondo capitolo di Joker questa volta alle prese con Harley Quinn. Diretto da Todd Phillips, rivedrà Joaquin Phoenix nuovamente alle prese con il suo personaggio destinato ad una vita da villain a Gotham City. Ma non sarà da solo: al suo fianco ci sarà anche Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga.

Joker: Folie à Deux, il primo poster annuncia la data d’uscita del trailer

Con una data d’uscita fissata per ottobre 2024, Joker: Folie à Deux sta cominciando a definire sempre più la presenza nel mondo dell’intrattenimento. Il primo poster ufficiale condiviso da Warner Bros accompagna anche l’annuncio di un trailer in arrivo, il primo che introdurrà ufficialmente Joker e Harley Quinn. Essendo d’impostazione musical, il sequel trova una chiave di lettura già attraverso il primo poster dove Arthur Fleck e Harley Quinn danzano. La locandina aggiunge: “Il mondo è un palcoscenico”, per poi condividere la data d’uscita del primo trailer ufficiale fissata per il 9 aprile 2024. È probabile che il trailer in arrivo condivida qualche informazione in più in merito al sequel. Ad oggi, infatti, sappiamo che alcune scene saranno ambientate soprattutto presso il noto Arkham Asylum e che la narrazione non rinuncerà all’impronta canora. Warner Bros, del resto, poco tempo fa aveva condiviso una brevissima sinossi in merito a Joker: Folie à Deux che recitava:

Il sequel musical segue la strizza-cervelli dell’Arkham Asylum Harley Quinn mentre si innamora di un suo paziente, Arthur Fleck aka Joker.

Oltre a Joaquin Phoenix e Lady Gaga, il cast del sequel di Joker proporrà il ritorno di Zazie Beetz nel ruolo di Sophie Dumond e introdurrà alcune novità come Catherine Keener e Brendan Gleeson, i cui ruoli non sono stati ancora rivelati. Per combattere l’attesa, ecco il primo poster ufficiale: